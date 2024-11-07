У Києві виникла страшенна тиснява в метро після 8 годин тривоги (фото, відео)

Метро було переповнене на більшості станціях.

У київському метро виникла велика тиснява вранці 7 листопада після восьмигодинної повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

На багатьох станціях столичної підземки були шалені черги. Натовп людей у метро після тривалої нічної тривоги зафіксували на фото і відео. Пасажири буквально не вміщались у вагони.

Водночас "Київпастранс" повідомляв також про черги на автобуси.

"Наразі поїзди курсують із такими інтервалами: "червона" лінія – 5-6 хв., "синя" та "зелена" – 10 хв. Із 9:10 на всіх лініях будуть звичайні інтервали – близько 3 хв.", – йдеться у повідомленні.

Тиснява в метро Києва 7 листопада / Фото: київські телеграм-канали

Тиснява в метро Києва 7 листопада / Фото: київські телеграм-канали

У Києві в метро виникла шалена тиснява

Нагадаємо, російські війська тероризували Київ вісім годин ударними безпілотниками. Сили ППО збивали ворожі дрони. Уламки завдали пошкоджень та руйнувань.

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