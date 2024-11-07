На Київщині на смерть збили літню жінку: подробиці ДТП

В Київській області 6 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

6 листопада, близько 10 години ранку, в місті Березань сталася трагедія. 43-річний водій автомобіля ГАЗ, рухаючись заднім ходом, наїхав на 76-річну жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Місце ДТП / Фото: Поліція Київської області

Правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом аварії. Слідчі Київської області кваліфікували подію за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Поліція Київщини закликає водіїв до дотримання правил дорожнього руху та наголошує на важливості уважності за кермом.

Нагадаємо, на Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув водій трактора.

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