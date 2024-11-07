Ворог атакував "Шахедами" Київщину: подробиці від ОВА

Тривога в регіоні триває вже 10 годин.

Російські війська атакували Київську область безпілотниками в ніч проти 7 листопада. В регіоні пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Кравченко зазначив, що ворог не припиняє масовані атаки дронами на Київську область. Тривога триває вже 10 годин.

В регіоні активно працювали сили ППО, які збили ворожі цілі.

Минулося без постраждалих і без влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Станом на 8:30 в одному з населених пунктів зафіксовані пошкодження чотирьох приватних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани.

В одному з районів загасили пожежу трав'яного настилу, що виникла внаслідок падіння уламків збитих дронів.

Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків атаки.

Нагадаємо, російські окупанти атакувала ударними дронами і Київ у ніч проти 7 листопада. Сили ППО збили понад 30 безпілотників. Уламки завдали пошкоджень у шести районах столиці.

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