Ворог атакував "Шахедами" Київщину: подробиці від ОВА

Тривога в регіоні триває вже 10 годин.
Російські війська атакували Київську область безпілотниками в ніч проти 7 листопада. В регіоні пошкоджені приватні будинки.
Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Кравченко зазначив, що ворог не припиняє масовані атаки дронами на Київську область. Тривога триває вже 10 годин.
В регіоні активно працювали сили ППО, які збили ворожі цілі.
Минулося без постраждалих і без влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.
Станом на 8:30 в одному з населених пунктів зафіксовані пошкодження чотирьох приватних будинків. У них вибиті вікна, пошкоджені дахи та паркани.
В одному з районів загасили пожежу трав'яного настилу, що виникла внаслідок падіння уламків збитих дронів.
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків атаки.
Нагадаємо, російські окупанти атакувала ударними дронами і Київ у ніч проти 7 листопада. Сили ППО збили понад 30 безпілотників. Уламки завдали пошкоджень у шести районах столиці.
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