Понтонні мости у Києві можуть стати пасткою для водіїв: експерт пояснив небезпеку

Міст у Києві / © Associated Press

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Понтонні мости не зможуть повноцінно замінити капітальні споруди в Києві, а під час повітряних атак вони становлять підвищену небезпеку для водіїв.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова.

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Понтонні мости мають серйозний недолік

Фахівець пояснив, що на відміну від капітального мосту, де ракетне влучання руйнує лише окремі конструктивні елементи, удар по плавзасобах може призвести до швидкого затоплення транспорту.

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«Якщо ракета чи дрон попаде в понтонну переправу, боюся, буде багато затонулих автомобілів. Тому їх потрібно охороняти ще більше, і ними точно не можна користуватися під час обстрілів», — наголосив Дмитро Беспалов.

Експерт зазначив, що понтонні мости розроблені насамперед для військових завдань та ліквідації надзвичайних ситуацій, тоді як для цивільних потреб зазвичай використовують модульні, насипні або комбіновані конструкції.

За його словами, такі переправи мають спецрежим використання і перебувають під контролем військових або служб з надзвичайних ситуацій, тому вони не призначені для щоденного руху цивільного транспорту між берегами.

Окрім безпекового аспекту, існує проблема інфраструктурного підключення. Будь-який міст потребує облаштування зручних під’їзних шляхів та транспортних розв’язок на обох берегах річки. За словами Беспалова, це вимагає величезних фінансових витрат, які зараз неможливі.

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«Понтони чи модульні мости підключити розв’язками нереалістично або дуже дорого. Ми знаємо по Шулявській розв’язці, що Київ одну таку будує за 2 мільярди гривень. Тобто, якщо будувати по дві розв’язки для підключення понтонного мосту виходить кругленька сума, якої немає», — розповів фахівець.

Також понтонні переправи значно поступаються стаціонарним у пропускній здатності. За оцінкою експерта, одна смуга понтонного мосту здатна пропускати орієнтовно 500 автомобілів на годину, тоді як одна смуга капітального мосту розрахована приблизно на 2000 авто за годину.

Рух мостами у Києві — останні новини

Нагадаємо, у Києві оголосили нові схеми руху між лівим і правим берегами Дніпра. Зміни стосуються одразу трьох важливих переправ столиці та передбачають інший порядок проїзду для легкових автомобілів, вантажівок і громадського транспорту. Водіям варто заздалегідь ознайомитися з новими правилами, щоб правильно спланувати маршрут.

Після пошкодження Південного мосту в Києві влада готує альтернативні переправи через Дніпро, проте понтони, насипні дамби та плавучі платформи мають технічні обмеження.

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