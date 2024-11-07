В Киеве возникла страшная давка в метро после 8 часов тревоги (фото, видео)

Метро было переполнено на большинстве станций.

В киевском метро возникла большая давка утром 7 ноября после восьмичасовой воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

На многих станциях столичной подземки были безумные очереди. Толпу людей в метро после длительной ночной тревоги зафиксировали на фото и видео.

В то же время "Киевпасстранс" сообщал также об очередях на автобусы.

"Сейчас поезда курсируют со следующими интервалами: "красная" линия – 5-6 мин., "синяя" и "зеленая" – 10 мин. С 9:10 на всех линиях будут обычные интервалы – около 3 мин.", – говорится в сообщении.

Давка в метро Киева 7 ноября/Фото: киевские телеграм-каналы

Давка в метро Киева 7 ноября/Фото: киевские телеграм-каналы

В Киеве в метро возникла безумная давка

Напомним, российские войска терроризировали Киев восемь часов ударными беспилотниками. Силы ПВО сбивали вражеские дроны.

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