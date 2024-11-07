Враг атаковал "Шахедами" Киевщину: подробности от ОВА

Тревога в регионе длится уже 10 часов.
Российские войска атаковали Киевскую область беспилотниками в ночь на 7 ноября. В регионе повреждены частные дома.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
Кравченко отметил, что враг не прекращает массированные атаки дронами на Киевскую область. Тревога длится уже 10 часов.
В регионе активно работали силы ПВО, которые сбили вражеские цели.
Обошлось без пострадавших и без попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры.
По состоянию на 8:30 в одном из населенных пунктов зафиксированы повреждения четырех частных домов. В них выбиты окна, повреждены крыши и заборы.
В одном из районов потушили пожар травяного настила, возникший в результате падения обломков сбитых дронов.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий атаки.
Напомним, российские оккупанты атаковали ударными дронами и Киев в ночь на 7 ноября. Силы ПВО сбили более 30 беспилотников. Обломки нанесли повреждения в шести районах столицы.
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