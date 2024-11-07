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Атака беспилотников на Киев: продолжается ликвидация последствий

Атака беспилотников на Киев: продолжается ликвидация последствий

Дроны продолжают атаковать Киев

Находитесь в укрытиях.

В Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков вражеского БпЛа, предварительно жилой дом.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в сообщении в соцсетях.

Еще по одному адресу, в результате атаки, горит нежилое помещение. Экстренные службы направляются на место.

В Печерском районе пожар в многоэтажке был локализован.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – напомнил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что в Киевской области сбивают вражеские беспилотники: работает ПВО.

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