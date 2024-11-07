Атака безпілотників на Київ: триває ліквідація наслідків

У Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛа, попередньо, житловий будинок.

Про це заявив мер міста Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.

Ще за однією адресою, внаслідок атаки, палає нежитлове приміщення. Екстрені служби прямують на місце.

У Печерському районі пожежу в багатоповерхівці локалізували.

"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - нагадав Сергій Попко, начальник КМВА.

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Нагадаємо, що на Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО.

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