Атака безпілотників на Київ: триває ліквідація наслідків

Перебувайте в укриттях.
У Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛа, попередньо, житловий будинок.
Про це заявив мер міста Віталій Кличко у повідомленні у соцмережах.
Ще за однією адресою, внаслідок атаки, палає нежитлове приміщення. Екстрені служби прямують на місце.
У Печерському районі пожежу в багатоповерхівці локалізували.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - нагадав Сергій Попко, начальник КМВА.
Нагадаємо, що на Київщині збивають ворожі безпілотники: працює ППО.
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