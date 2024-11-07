Враг атаковал Киев дроном: вспыхнул пожар на верхних этажах многоэтажки, людей эвакуируют

Атака на Киев продолжается.
В Печерском районе Киева горят верхние этажи многоэтажки.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Все экстренные службы на месте.
Атака на столицу продолжается. Оставайтесь в укрытиях.
"В результате атаки российских БПЛА по Киеву в Печерском районе. Обломки упали на многоквартирный жилой дом. Предварительно есть сильное задымление. Информация относительно пострадавших уточняется", — добавил в сообщении в социальных сетях Сергей Попка.
"Происходит эвакуация людей из многоэтажки в Печерском районе, где произошел пожар в результате вражеской атаки БпЛА. В настоящее время обращений к медикам нет. Бригады дежурят на месте", — добавил позже Кличко.
Напомним, что в Киевской области сбивают вражеские беспилотники: работает ПВО.
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