Враг атаковал Киев дроном: вспыхнул пожар на верхних этажах многоэтажки, людей эвакуируют

В Печерском районе Киева горят верхние этажи многоэтажки.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Все экстренные службы на месте.

Атака на столицу продолжается. Оставайтесь в укрытиях.

"В результате атаки российских БПЛА по Киеву в Печерском районе. Обломки упали на многоквартирный жилой дом. Предварительно есть сильное задымление. Информация относительно пострадавших уточняется", — добавил в сообщении в социальных сетях Сергей Попка.

"Происходит эвакуация людей из многоэтажки в Печерском районе, где произошел пожар в результате вражеской атаки БпЛА. В настоящее время обращений к медикам нет. Бригады дежурят на месте", — добавил позже Кличко.

Напомним, что в Киевской области сбивают вражеские беспилотники: работает ПВО.

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