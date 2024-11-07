В Печерском районе Киева произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа — власти

Враг продолжает атаку на город.
В Печерском районе произошло частичное разрушение конструкций дома на уровне 31 этажа, сильное задымление.
Чрезвычайная ситуация произошла в результате очередной атаки на город беспилотниками.
Об этом сообщают представители властей.
Работает подразделение ГСЧС. Предварительно потерпевших нет. Остальные уточняются.
"В многоэтажке на Печерске, в результате падения обломков БпЛА, возгорание произошло на 33-м (техническом) этаже. Пожарные подразделения работают. Эвакуация людей продолжается. Город организовал для жителей 2 автобуса. К медикам никто пока не обращался", - уточнил мэр Киева Кличко.
Напомним, что в Киевской области сбивают вражеские беспилотники: работает ПВО.
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