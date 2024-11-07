Россияне терроризировали Киев восемь часов: власти сообщили детали атаки

Ударные беспилотники заходили по разным направлениям.
Российская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками.
Об этом сообщили в КМВА.
"Это была массированная атака. На Киев вражеские дроны заходили как поодиночке, так и группами. Нападение происходило волнами, по разным направлениям, БпЛА заходили в город на разных высотах — как на очень низких, так и на значительных. Воздушная тревога в городе длилась восемь часов. В воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания.
Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали. На сегодня известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.
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