Россияне терроризировали Киев восемь часов: власти сообщили детали атаки

Российская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в КМВА.

"Это была массированная атака. На Киев вражеские дроны заходили как поодиночке, так и группами. Нападение происходило волнами, по разным направлениям, БпЛА заходили в город на разных высотах — как на очень низких, так и на значительных. Воздушная тревога в городе длилась восемь часов. В воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания.

Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали. На сегодня известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.

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