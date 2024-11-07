Трамп пообщался с Зеленским и враг атаковал Киев дронами: главные ночи 7 ноября 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

Зеленский впервые после выборов разговаривал с Трампом: о чем говорили Читать далее –>

В результате атаки беспилотников существенно повреждена квартира в жилом доме в Киеве Читать далее –>

"Она и дальше будет чемпионкой для всех американцев": Байден прокомментировал поражение Гаррис на президентских выборах Читать далее –>

Враг атаковал Киев дроном: вспыхнул пожар на верхних этажах многоэтажки, людей эвакуируют Читать далее –>

Трамп принял приглашение Байдена посетить Белый дом — The Associated Press Читать далее –>

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