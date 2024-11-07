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Трамп пообщался с Зеленским и враг атаковал Киев дронами: главные ночи 7 ноября 2024 года

Трамп пообщался с Зеленским и враг атаковал Киев дронами: главные ночи 7 ноября 2024 года

Враг беспощадно атаковал столицу

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Зеленский впервые после выборов разговаривал с Трампом: о чем говорили Читать далее –>
  • В результате атаки беспилотников существенно повреждена квартира в жилом доме в Киеве Читать далее –>
  • "Она и дальше будет чемпионкой для всех американцев": Байден прокомментировал поражение Гаррис на президентских выборах Читать далее –>
  • Враг атаковал Киев дроном: вспыхнул пожар на верхних этажах многоэтажки, людей эвакуируют Читать далее –>
  • Трамп принял приглашение Байдена посетить Белый дом — The Associated Press Читать далее –>

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