Трамп пообщался с Зеленским и враг атаковал Киев дронами: главные ночи 7 ноября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
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- В результате атаки беспилотников существенно повреждена квартира в жилом доме в Киеве Читать далее –>
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- Трамп принял приглашение Байдена посетить Белый дом — The Associated Press Читать далее –>
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