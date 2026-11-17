Катарина Матернова / © Getty Images

Реклама

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова провела ночь в укрытии из-за массированной российской атаки на Киев, услышав несколько первых мощных взрывов непосредственно по дороге в хранилище.

Об этом дипломат рассказала во время выступления на форуме «Устойчивость в действии: люди, права, государство».

Реклама

Отвечая на вопрос о своем самочувствии после бессонной ночи, Матернова призналась, что испытывает сильнейшую усталость. Она также прокомментировала последствия неприятельских ударов по столичной инфраструктуре.

Реклама

По словам евродипломатки, попадания по Северному и Южному мостам повлекли за собой настоящий хаос на дорогах Киева, а целенаправленными атаками на энергетическую систему Россия пытается заставить украинцев мерзнуть.

В то же время посол отметила необходимость сохранять стойкость и продолжать работу, несмотря на усталость и российский террор.

Поэтому надо встать, принять душ и продолжать, резюмировала Катарина Матернова.

Напомним, накануне поздно вечером и на рассвете 17 ноября армия агрессорки России в очередной раз атаковала Киев. Под прицелом оказались столичные мосты, а также жилые дома на Оболони. Есть погибшие.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров