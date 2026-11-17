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"Услышала взрывы, когда бежала в укрытие": посол ЕС рассказала о пережитой ночной атаке на Киев
Катарина Матернова рассказала, что во время ночной российской атаки на Киев услышала первые мощные взрывы, когда бежала к укрытию.
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова провела ночь в укрытии из-за массированной российской атаки на Киев, услышав несколько первых мощных взрывов непосредственно по дороге в хранилище.
Об этом дипломат рассказала во время выступления на форуме «Устойчивость в действии: люди, права, государство».
Отвечая на вопрос о своем самочувствии после бессонной ночи, Матернова призналась, что испытывает сильнейшую усталость. Она также прокомментировала последствия неприятельских ударов по столичной инфраструктуре.
По словам евродипломатки, попадания по Северному и Южному мостам повлекли за собой настоящий хаос на дорогах Киева, а целенаправленными атаками на энергетическую систему Россия пытается заставить украинцев мерзнуть.
В то же время посол отметила необходимость сохранять стойкость и продолжать работу, несмотря на усталость и российский террор.
Поэтому надо встать, принять душ и продолжать, резюмировала Катарина Матернова.
Напомним, накануне поздно вечером и на рассвете 17 ноября армия агрессорки России в очередной раз атаковала Киев. Под прицелом оказались столичные мосты, а также жилые дома на Оболони. Есть погибшие.