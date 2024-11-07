В Киеве нашли два вражеских БпЛА, которые не взорвались (фото)

Взрывотехники полиции Киева разрядили два российских беспилотника, которые не сдетонировали после падения на крышу дома и на пустырь.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В результате утренней российской атаки на Киев на крышу частного домовладения упал неразорвавшийся вражеский беспилотник. На место происшествия немедленно выехали взрывотехники киевской полиции. Они осторожно разрядили боевую часть дрона и сняли его с крыши.

Еще один российский беспилотник упал на территорию пустыря и тоже не сдетонировал. Взрывотехники разрядили и его.

"Напоминаем гражданам: в случае обнаружения каких-либо взрывоопасных или подозрительных предметов – не медлите и сразу звоните в полицию!" – отмечается в заявлении.

В Киеве взрывотехники обнаружили и разрядили два российских беспилотника, которые не сдетонировали после падения/Фото: Нацполиция

В Киеве взрывотехники обнаружили и разрядили два российских беспилотника, которые не сдетонировали после падения/Фото: Нацполиция

В Киеве взрывотехники обнаружили и разрядили два российских беспилотника, которые не сдетонировали после падения/Фото: Нацполиция

В Киеве взрывотехники обнаружили и разрядили два российских беспилотника, которые не сдетонировали после падения/Фото: Нацполиция

В Киеве взрывотехники обнаружили и разрядили два российских беспилотника, которые не сдетонировали после падения/Фото: Нацполиция

Напомним, в ночь на 7 ноября Киев снова оказался в огне: РФ устроила атаку беспилотниками, в пяти районах раздавались взрывы. Есть пострадавшие и многочисленные разрушения.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.