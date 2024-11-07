В Киевской области насмерть сбили пожилую женщину: подробности ДТП

В Киевской области 6 ноября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

6 ноября, около 10 часов утра, в городе Березань произошла трагедия. 43-летний водитель автомобиля ГАЗ, двигаясь задним ходом, наехал на 76-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая умерла на месте.

Место ДТП / Фото: Полиция Киевской области

Правоохранители уже приступили к досудебному расследованию по факту аварии. Следователи Киевской области квалифицировали событие по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Полиция Киевщины призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения и отмечает важность внимательности за рулем.

Напомним, на Волыни произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погиб водитель трактора.

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