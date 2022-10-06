В Киеве раздался мощный взрыв: что известно

В Киеве в четверг, 6 октября, около 12:20 раздался мощный взрыв. После этого многим жителям столицы поступили экстренные уведомления на мобильные телефоны.

Об этом киевляне массово сообщают в Сети.

Взрыв услышали возле станций метро "Оболонь", "Академгородок", "Нивки" и других районах Киева. Причина взрыва пока неизвестна. Воздушную тревогу в Киевской области не объявляли.

"О взрыве знаем, выясняем, что это было. Сообщений на линию 101 о чрезвычайных происшествиях не было. Воздушной тревоги в городе тоже сейчас нет", - сообщила ТСН.ua пресс-секретарь киевского управления ГСЧС Светлана Водолага.

Фото з відкритих джерел

Напомним, в воздухе Киева зафиксировали превышение в 5 раз допустимой нормы ядовитых газов. По прогнозу Украинского гидрометцентра, в течение двух-трех суток характер погоды будет меняться антициклоническим, что не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

Гендиректор МАГАТЭ едет в Киев

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