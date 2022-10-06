"Глубоко трогательно": датский фотограф показал восстановление Бучи после оккупации (фото)

Датский фотограф посетил Бучу в Киевской области и показал, как там продолжается жизнь после российской оккупации. Он сделал снимки на местах, где около полугода назад российская армия убивала гражданских и разрушала все на своем пути.

Снимки "до" и "после" фотограф опубликовал у себя в Instagram.

"Несколько недель назад мы снова посетили Бучу, где пять месяцев назад россияне оставили худшее, что только можно представить. Безумно то, через что приходится пройти этой стране, и глубоко трогательно почувствовать, как они медленно возрождают жизнь", — написал он.

Отметим, что всю Киевскую область, в частности Бучу, Ирпень и Гостомель, Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов 2 апреля 2022 года.

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Напомним, в Херсонской области в плен попал оккупант, который в Буче на Киевщине убил гражданского мужчину. Россиянин расстрелял легковой автомобиль на трассе у поселка Здвижовка Бучанского района. Тело гражданского он зарыл, чтобы скрыть следы преступления.

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