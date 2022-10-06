У Києві пролунав потужний вибух: що відомо

У Києві в четвер, 6 жовтня, близько 12:20 пролунав потужний вибух. Після цього багатьом мешканцям столиці надійшли екстрені сповіщення на мобільні телефони.

Про це кияни масово повідомляють в Мережі.

Вибух почули біля станцій метро "Оболонь", "Академмістечко", "Нивки" та в інших районах Києва.

Причина вибуху поки невідома. Повітряну тривогу на Київщині не оголошували.

"Про вибух знаємо, з'ясовуємо, що це було. Повідомлень на лінію 101 про надзвичайні події не було. Повітряної тривоги в місті теж зараз немає", - повідомила ТСН.ua речниця київського управління ДСНС Світлана Водолага.

Уже після вибуху в Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації з'явилося попередження про навчання для саперів у Вишгородському районі.

"У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!" - йдеться у повідомленні.

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у повітрі Києва зафіксували перевищення у 5 разів допустимої норми отруйних газів. За прогнозом Українського гідрометцентру, впродовж двох-трьох діб характер погоди буде змінюватися на антициклонічний, що не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок в атмосфері.

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