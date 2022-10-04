Загинули дівчатка 7 та 8 років: водій, який скоїв смертельний наїзд на Київщині, перебував під дією наркотиків

Мешканцю Київщини повідомлено про підозру, йому світить до 12 років за ґратами.

Водій, який скоїв смертельний наїзд на двох дівчаток на Київщині, перебував під дією наркотиків.

Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель двох дітей (ч. 4 ст. 286-1 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у місті Сквира Білоцерківського району ввечері 3 жовтня 2022 року, підозрюваний, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, скоїв наїзд на двох дітей. Дівчинка семи років від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці ДТП, а восьмирічна - у кареті швидкої медичної допомоги.

Чоловік намагався залишити місце аварії, проте був зупинений свідками. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області.

Санкція статті передбачає від семи до 12-ти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Нагадаємо, у Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії. Про зловмисника відомо, що це 31-річний уродженець Донецька.

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