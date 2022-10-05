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У Києві знову запрацювало посольство Японії

У Києві знову запрацювало посольство Японії

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У Києві знову запрацювало посольство Японії

Фото: flickr.com

Проте консульський відділ посольства, як і раніше, зачинений.

Посольство Японії в Україні офіційно відновило роботу в Києві.   

Про це йдеться у повідомленні дипустанови у Twitter.

"Ми повернулися і готові працювати разом з Україною заради перемоги! В середу, 5 жовтня, посольство Японії в Україні офіційно відновило роботу в Києві. Японія і надалі посилюватиме співпрацю між Україною та Японією і допомогу для відновлення та відбудови України. Японія разом з Україною!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Росію: список держав.

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