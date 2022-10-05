Відповідь Ілону Маску: у Києві серед розбитої російської техніки залишили Tesla (фото)

У центрі Києва невідомий зробив інсталяцію із автомобіля Tesla у відповідь на скандальні публікації Ілона Маска у Twitter.

У Києві на Михайлівській площі у відповідь на "мирний план" американського підприємця та мільярдера Ілона Маска залишили автомобіль Tesla.

Про це повідомляє "Українська правда".

Інсталяцію з відтятим колесом, на якому написано "Крим", встановили серед розбитої російської військової техніки.

"Обожнюю наших людей", "Молодці, мені такі українці подобаються. Нарешті ми захищаємо свою гідність", "Наглядний приклад! Браво автору!" - написали українці в коментарях під фото.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, американський мільярдер і винахідник, засновник компанії SpaceX і Tesla Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Він запропонував провести “повторне голосування” на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Українські користувачі соцмереж відреагували на заяви Маска мемами та іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

Запропонував Києву капітулювати та спровокував масове обурення – як відповіли Маску

Читайте також: