Обладнані пандусами, кондиціонерами та низьким рівнем підлоги: Київ відправив до Дніпра 30 автобусів

Київ передав Дніпру 30 автобусів для перевезення містян. Таку допомогу столиця надала після того, як російські окупанти під час ракетної атаки знищили дніпровське транспортне АТП.

Київ відправив до Дніпра 30 автобусів. Вони курсуватимуть на маршрутах громадського транспорту.

Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

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Як стало відомо, частина київських автобусів до дніпрян відправляються як гуманітарна допомога.

“Автобуси, які столиця передала Дніпру, - це МАЗи двох моделей, з низьким рівнем підлоги та пасажиромісткістю 100 та 150 осіб. Вони обладнані пандусами для комфорту пасажирів на інвалідних візках. Кабіни водіїв - із системами кондиціювання повітря. Двигун і автоматична коробка передач – виробництва відомих фірм Mercedes-Benz та Voith, що забезпечують надійну роботу”, - розповіли в пресслужбі КМДА.

Нагадаємо, що окупанти під час ракетної атаки вбили місцевих мешканців та зруйновали міське транспортне АТП.

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