"Глибоко зворушливо": данський фотограф показав відновлення Бучі після окупації (фото)

Данський фотограф відвідав Бучу на Київщині та показав, як там триває життя після російської окупації. Він зробив знімки на місцях, де близько півроку тому російська армія вбивала цивільних та руйнувала усе на своєму шляху.

Знімки "до" та "після" фотограф опублікував у себе в Instagram.

"Кілька тижнів тому ми знову відвідали Бучу, де п’ять місяців тому росіяни залишили найгірше, що тільки можна уявити. Божевільно те, через що доводиться пройти цій країні, і глибоко зворушливо відчути, як вони повільно відроджують життя", - написав він.

Зазначимо, що всю Київську область, зокрема Бучу, Ірпінь та Гостомель, Збройні сили України звільнили від російських окупантів 2 квітня 2022 року.

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Фото: Asger Ladefoged

Нагадаємо, у Херсонській області в полон потрапив окупант, який у Бучі на Київщині вбив цивільного чоловіка. Росіянин розстріляв легковий автомобіль на трасі поблизу селища Здвижівка Бучанського району. Тіло цивільного він закопав, щоб приховати сліди злочину.

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