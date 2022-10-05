В Киеве снова заработало посольство Японии

Посольство Японии в Украине официально возобновило работу в Киеве.

Об этом говорится в сообщении дипучреждения в Twitter.

"Мы вернулись и готовы работать вместе с Украиной ради победы! В среду, 5 октября, посольство Японии в Украине официально возобновило работу в Киеве. Япония и дальше будет усиливать сотрудничество между Украиной и Японией и помощь для восстановления Украины. Япония вместе с Украиной! " – говорится в сообщении.

Мы вернулись и готовы работать вместе с Украиной ради победы!



В среду, 5 октября, Посольство Японии в Украине официально возобновило работу в Киеве.

Япония и в дальнейшем будет усиливать сотрудничество и помощь для восстановления и восстановления Украины.

Япония вместе с Украиной! pic.twitter.com/1JJexFuYun — Посольство Японии в Украине (@JPEmbUA) October 5, 2022

Напомним, ряд стран призвали своих граждан немедленно покинуть Россию: список государств.

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