Оборудованные пандусами и кондиционерами: Киев отправил в Днепр 30 современных автобусов

Киев передал Днепру 30 автобусов для перевозки горожан. Такую помощь столица оказала после того, как российские оккупанты во время ракетной атаки уничтожили днепровское транспортное АТП.

Киев отправил в Днепр 30 автобусов. Они будут курсировать по маршрутам общественного транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Как стало известно, часть киевских автобусов к днепрянам отправляется как гуманитарная помощь.

"Автобусы, которые столица передала Днепру, — это МАЗы двух моделей, с низким уровнем пола и пассажировместимостью 100 и 150 человек. Они оборудованы пандусами для комфорта пассажиров на инвалидных колясках. Кабины водителей – с системами кондиционирования воздуха. Двигатель и автоматическая коробка передач – производства известных фирм Mercedes-Benz и Voith, обеспечивающих надежную работу", – рассказали в пресс-службе КГГА.

Напомним, что оккупанты во время ракетной атаки убили местных жителей и разрушили городское транспортное АТП.

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