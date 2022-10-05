Ответ Илону Маску: в Киеве среди разбитой российской техники оставили Tesla (фото)

В центре Киева неизвестный сделал инсталляцию из автомобиля Tesla в ответ на скандальные публикации Илона Маска в Twitter.

В Киеве на Михайловской площади в ответ на "мирный план" американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска оставили автомобиль Tesla.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Инсталляцию со снятым колесом, на котором написано "Крым", установили среди разбитой российской военной техники.

"Обожаю наших людей", "Молодцы, мне такие украинцы нравятся. Наконец-то мы защищаем свое достоинство", "Наглядный пример! Браво автору!" – написали украинцы в комментариях под фото.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Напомним, американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск смутил общество скандальным заявлением о мирных переговорах между Украиной и Россией. Он предложил провести "повторное голосование" на незаконно захваченных Россией украинских территориях. Также Маск заявил, что Россия проводит частичную мобилизацию, потому "победа Украины в тотальной войне маловероятна".

Украинские пользователи соцсетей отреагировали на заявления Маска мемами и ироническими сообщениями. ТСН.ua собрал лучшие из них.

Предложил Киеву капитулировать и спровоцировал массовое возмущение – как ответили Маску

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