Погибли девочки 7 и 8 лет: водитель, совершивший смертельный наезд в Киевской области, находился под действием наркотиков

Жителю Киевщины сообщили о подозрении, ему светит до 12 лет за решеткой.

Водитель, совершивший смертельный наезд на двух девочек Киевской области, находился под действием наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры поставлен в известность о подозрении житель Киевщины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшего гибель двоих детей (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины) )", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в городе Сквира Белоцерковского района вечером 3 октября 2022 года подозреваемый, управляя автомобилем Volkswagen Golf, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на двоих детей. Девочка семи лет от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП, а восьмилетняя – в карете скорой медицинской помощи.

Мужчина пытался покинуть место аварии, однако был остановлен свидетелями. Он задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование осуществляется следователями ГУ Нацполиции Киевской области.

Санкция статьи предусматривает от семи до 12-ти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком от семи до десяти лет.

Напомним, в Киеве педофил проследил за 11-летней девочкой, заскочил за ней в лифт и совершил развратные действия. О злоумышленнике известно, что это 31-летний уроженец Донецка.

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