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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Мощный взрыв произошел в квартире в Киеве: в полиции раскрыли первые подробности

В киевской многоэтажке произошел взрыв. Последствия затронули пассажирский автобус.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Полиция

Полиция / © npu.gov.ua

В Шевченковском районе Киева вечером 30 октября в квартире многоэтажки произошел взрыв.

Об этом сообщили в полиции Киева.

По предварительным данным правоохранителей, взрыв прогремел внутри жилого помещения. Из-за этого были повреждены стекла пассажирского автобуса, находившегося на конечной остановке рядом с домом.

«Пожара и потерпевших нет. На месте работают наряды полиции, а также следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются», — отметили в полиции.

Напомним, Россия атаковала Киев беспилотниками. В столице раздавались взрывы. Появились перебои со светом и водоснабжением.

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