Мощный взрыв произошел в квартире в Киеве: в полиции раскрыли первые подробности

Полиция / © npu.gov.ua

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В Шевченковском районе Киева вечером 30 октября в квартире многоэтажки произошел взрыв.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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По предварительным данным правоохранителей, взрыв прогремел внутри жилого помещения. Из-за этого были повреждены стекла пассажирского автобуса, находившегося на конечной остановке рядом с домом.

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«Пожара и потерпевших нет. На месте работают наряды полиции, а также следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются», — отметили в полиции.

Напомним, Россия атаковала Киев беспилотниками. В столице раздавались взрывы. Появились перебои со светом и водоснабжением.

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