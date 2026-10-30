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- Киев
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Мощный взрыв произошел в квартире в Киеве: в полиции раскрыли первые подробности
В киевской многоэтажке произошел взрыв. Последствия затронули пассажирский автобус.
В Шевченковском районе Киева вечером 30 октября в квартире многоэтажки произошел взрыв.
Об этом сообщили в полиции Киева.
По предварительным данным правоохранителей, взрыв прогремел внутри жилого помещения. Из-за этого были повреждены стекла пассажирского автобуса, находившегося на конечной остановке рядом с домом.
«Пожара и потерпевших нет. На месте работают наряды полиции, а также следственно-оперативная группа. Все обстоятельства устанавливаются», — отметили в полиции.
Напомним, Россия атаковала Киев беспилотниками. В столице раздавались взрывы. Появились перебои со светом и водоснабжением.