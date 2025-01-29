В Киеве произошли взрывы: что известно

Воздушная тревога в столице длилась менее 15 минут.

Утром 29 января в Киеве произошли взрывы во время воздушной тревоги. В столице сработали силы ПВО по воздушным целям врага.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Тревога объявлена из-за угрозы БпЛА. Находитесь в безопасных местах до отбоя", — подчеркнул он.

Между тем, в КМВА подчеркнули, что в столице продолжается работа ПВО. Утренняя воздушная тревога в столице продолжалась с 09:03 до 09:17. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА для города.

Напомним, во время ночной атаки обломки сбитых "Шахедов" попадали недалеко от станции метро в Дарницком районе Киева.

Взрывы в Киеве сегодня: первые кадры с места падения обломков «Шахеда»!

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