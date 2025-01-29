Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве попадали обломки сбитых "Шахедов": власти сообщили о последствиях

В Киеве попадали обломки сбитых "Шахедов": власти сообщили о последствиях

Атака на Киев. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет.

В ночь на 29 января российская армия атаковала Киев беспилотниками. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых "Шахедов".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы", — говорится в сообщении.

По словам городского головы, обломки БпЛА повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо. Мэр подчеркнул, что все службы на месте. Кроме того, пока информации о потерпевших нет.

Напомним, утром в Киеве также произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА для города.

Читайте также:

Все горело, машины взрывались! Жуткие подробности удара по Одессе - пострадал 90-летний мужчина

Все горело, машины взрывались! Жуткие подробности удара по Одессе - пострадал 90-летний мужчина

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация