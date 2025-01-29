В Киеве попадали обломки сбитых "Шахедов": власти сообщили о последствиях

Информации о потерпевших нет.

В ночь на 29 января российская армия атаковала Киев беспилотниками. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых "Шахедов".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Обломки вражеского БпЛА упали недалеко от станции метро в Дарницком районе столицы", — говорится в сообщении.

По словам городского головы, обломки БпЛА повредили ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо. Мэр подчеркнул, что все службы на месте. Кроме того, пока информации о потерпевших нет.

Напомним, утром в Киеве также произошли взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе БПЛА для города.

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