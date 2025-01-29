У Києві сталися вибухи: що відомо

Повітряна тривога в столиці тривала менше 15 хвилин.

Зранку 29 січня у Києві сталися вибухи під час повітряної тривоги. В столиці спрацювали сили ППО по повітряних цілях ворога.

Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Тривогу оголошено через загрозу БпЛА. Перебувайте в безпечних місцях до відбою", - наголосив він.

Тим часом в КМВА наголосили, що в столиці триває робота ППО. Вранішня повітряна тривога в столиці тривала від 09:03 до 09:17. Повітряні сили попереджали про загрозу БпЛА для міста.

Нагадаємо, під час нічної атаки уламки збитих "Шахедів" попадали неподалік станції метро в Дарницькому районі Києва.

Вибухи в Києві сьогодні: перші кадри з місця падіння уламків "Шахеда"!

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