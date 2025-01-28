В центре Киева произошла стрельба: есть раненый (фото)

Во вторник, 28 января, в кафе в центре Киева произошла стрельба. Известно, что пострадал 68-летний посетитель.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Около 16:20 в милицию поступило сообщение о стрельбе в одном из кафе в центре Киева. Установлено, что между 68-летним посетителем заведения и другими людьми возник конфликт, во время которого один из участников, вероятно из травматического оружия, несколько раз выстрелил в сторону пожилого мужчины.

Следственные действия / Фото: Полиция Киева / Facebook

Следственные действия / Фото: YouTube/поліція Києва

"После содеянного нарушитель скрылся с места происшествия, его поиски продолжаются. Пострадавший получил касательные ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, под Киевом подростки избили юношу и выложили видео в Сеть.

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