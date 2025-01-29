Атака "Шахедов" на Киев: показали фото последствий падения обломков БПЛА

Столица пережила очередное беспокойное утро.
Появились кадры последствий падения обломков российского Шахеда в Дарницком районе Киева. Имеются незначительные разрушения.
Об этом пишет "Киев24".
Как отмечается, из-за вражеской утренней атаки было повреждено ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо. К счастью, информации о пострадавших нет.
Напомним, 29 января российская армия атаковала Киев беспилотниками. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых "Шахедов".
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