Атака "Шахедов" на Киев: показали фото последствий падения обломков БПЛА

Появились кадры последствий падения обломков российского Шахеда в Дарницком районе Киева. Имеются незначительные разрушения.

Об этом пишет "Киев24".

Как отмечается, из-за вражеской утренней атаки было повреждено ограждение и отдельно стоящее здание проходной Дарницкого депо. К счастью, информации о пострадавших нет.

Напомним, 29 января российская армия атаковала Киев беспилотниками. В одном из районов столицы попадали обломки сбитых "Шахедов".

Читайте также: