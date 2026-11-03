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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве масштабный коммунальный коллапс: экстренные отключения и перебои с водой – детали

В Киеве и Киевской области — экстренные отключения света после попаданий по энергетическим объектам региона.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света

В Киеве и на Киевщине ввели экстренные отключения света / © Associated Press

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, это произошло в связи с повреждениями после атак врага, объектов киевского регионального энергоузла.

В свою очередь, экстренные отключения повлекли за собой перебои с водоснабжением в столице и в движении общественного электротранспорта.

Напомним, из-за российских обстрелов утром 3 ноября в Киеве и Киевской уже вводили экстренные отключения света, во время которых графики не действуют.

Ранее КГГА предупредила киевлян о перебоях с водоснабжением и сообщила, где в столице можно набрать питьевую воду.

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