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- Киев
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В Киеве масштабный коммунальный коллапс: экстренные отключения и перебои с водой – детали
В Киеве и Киевской области — экстренные отключения света после попаданий по энергетическим объектам региона.
В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По его словам, это произошло в связи с повреждениями после атак врага, объектов киевского регионального энергоузла.
В свою очередь, экстренные отключения повлекли за собой перебои с водоснабжением в столице и в движении общественного электротранспорта.
Напомним, из-за российских обстрелов утром 3 ноября в Киеве и Киевской уже вводили экстренные отключения света, во время которых графики не действуют.
Ранее КГГА предупредила киевлян о перебоях с водоснабжением и сообщила, где в столице можно набрать питьевую воду.