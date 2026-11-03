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- Киев
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В домах киевлян исчезла вода: вражеский удар обесточил водоканал
КГГА предупредила киевлян о перебоях с водоснабжением и сообщила, где в столице можно набрать питьевую воду.
В Киеве возможны временные перебои с водой. Дело в том, что из-за российских атак на энергетику объекты «Киевводоканала» остались без света.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
В столице из-за обесточивания основных объектов «Киевводоканала» могут временно возникать перебои с водоснабжением. Причиной стали вражеские атаки и повреждение энергетической инфраструктуры.
Специалисты «Киевводоканала» вместе с энергетиками работают над стабилизацией ситуации и принимают все необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение в столице.
«После возобновления электропитания потребуется определенное время для запуска оборудования, наполнения водопроводных сетей и стабилизации давления», — предупредили в КГГА.
Там также напомнили, что набрать питьевую воду можно в городских бюветах. Адреса ближайших бюветных комплексов доступны на сайте КП «Киевводфонд».
Напомним, из-за российских обстрелов 3 ноября в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света, во время которых графики не действуют.
В результате атак обесточивания зафиксировали в Винницкой, Одесской, Житомирской, Харьковской и Полтавской областях, где энергетики проводят восстановительные работы. В части регионов Украины до конца суток действуют почасовые отключения света объемом до четырех очередей.