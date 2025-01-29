Под Киевом 18-летний парень по заказу кураторов из РФ поджег релейный шкаф на железной дороге: детали, фото

Парень находился в поисках легкого заработка, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Под Киевом 18-летний парень по заказу кураторов из России поджег релейный шкаф на железной дороге. Событие произошло возле села Клавдиево-Тарасово.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"10 января, в 14:53, в полицию поступило сообщение о возгорании релейного шкафа на перегоне Немишаево — Клавдиево-Тарасово. На место происшествия прибыли работники Бучанского управления полиции и обнаружили следы поджога. Во время проведения следственно-оперативных мероприятий по горячим следам полицейские злоумышленника", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что фигурант находился в поисках легкого заработка и через Telegram согласился на предложение представителя РФ совершить поджог, за что должен получить деньги. Для выполнения вражеского задания фигурант облил заранее подготовленным легковоспламеняющимся веществом релейный шкаф и поджег.

18-летний парень поджег релейный шкаф на железной дороге под Киевом / Фото: Полиция Киевской области

Возгорание релейного шкафа исполнитель запечатлел на смартфон для отчета перед российским заказчиком.

18-летний парень поджег релейный шкаф на железной дороге под Киевом / Фото: Полиция Киевской области

Полицейские Киевской области передали злоумышленника сотрудникам СБУ.

За совершение диверсии (ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины) фигуранту грозит наказание – 15 лет за решеткой или пожизненное заключение.

Полиция в очередной раз отмечает: "Не поддавайтесь на провокации врага, следствием такого "сотрудничества" может стать пожизненное лишение свободы!"

Отметим, в Киевской области вдвое увеличилось количество тяжких преступлений, совершенных по заказу спецслужб РФ.

Напомним, в Киеве на Троещине 24-летний мужчина сжег Subaru Forester военного за обещанную тысячу долларов США.

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