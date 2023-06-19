В Киеве прекратил работу фуникулер: что произошло

О возобновлении работы сообщат впоследствии.
В понедельник, 19 июня, в Киеве приостановили движение фуникулера. Произошло это по техническим причинам.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса".
"Внимание! Временно приостановлено движение фуникулера по технической причине. Извиняемся за неудобства", — говорится в сообщении.
В КГГА также предупредили, что фуникулер временно прекратил движение. О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.
Как сообщалось,в Киеве закончили проверять укрытие. Из них пригодными к использованию признаны 65%. Еще 21% могут быть таковыми при условии надлежащего устройства.
Читайте также:
- В Киеве заметили лосенка на стадионе: эксперт объяснил, нужна ли помощь животному (фото, видео)
- "Просто ужас, как в тюрьме": как выглядит укрытие в Киеве, где хотели купить барабаны и сковородки (фото, видео)
- Скандал в "Укрзализныце": пассажир придирался с поцелуями к женщине, а проводник отказался пересадить ее в купе к девушкам