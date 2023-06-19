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В Киеве прекратил работу фуникулер: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Киеве прекратил работу фуникулер: что произошло

В Киеве временно приостановил работу фуникулер.

О возобновлении работы сообщат впоследствии.

В понедельник, 19 июня, в Киеве приостановили движение фуникулера. Произошло это по техническим причинам.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса".

"Внимание! Временно приостановлено движение фуникулера по технической причине. Извиняемся за неудобства", — говорится в сообщении.

В КГГА также предупредили, что фуникулер временно прекратил движение. О возобновлении работы обещают сообщить дополнительно.

Как сообщалось,в Киеве закончили проверять укрытие. Из них пригодными к использованию признаны 65%. Еще 21% могут быть таковыми при условии надлежащего устройства.

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Дата публикации
Просмотры
362
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