"Ситуация кардинально изменилась": что происходит на рынке аренды квартир в Киеве

Из-за полномасштабной войны ситуация на рынке аренды квартир в Украине резко изменилась.

Об этом пишет OBOZREVATEL.

Сейчас Киев не самый дорогой для аренды жилья город. В результате подрыва Каховской ГЭС в небольших населенных пунктах рядом с Херсонской областью из-за большого количества переселенцев резко подорожало жилье.

Один из арендаторов отмечает, что спрос на жилье есть, но сейчас время арендатора.

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"Раньше я мог с первого просмотра квартиру сдать, сейчас в среднем у меня на это уходит неделя-две. Арендаторы не хотят снижать цены. То, что вы видите в объявлениях, это скорее то, по какой цене хотят сдавать. На самом деле каждый готов немного уступить, если понравился квартирант", – рассказывает OBOZREVATEL столичный риелтор Максим.

Однокомнатную квартиру в столице можно арендовать за 7-10 тыс. Вместе с ремонтом и в центре может стоить дороже, в элитных ЖК – 16-20 тыс. грн.

В последние недели стоимость однокомнатной квартиры за месяц снизилась на 6,27%.

"Поскольку рынок находится в тени и сделки не регистрируют, точной статистики нет. Цены наоборот — выросли на 11% и составили около 10 тыс. грн за однокомнатную", — говорят аналитики.

Самое дешевое жилье, расположенное вдали от станций метро (около 6 тыс. грн за однокомнатную).

"Традиционная сезонность на киевском рынке недвижимости в этом году не состоится. До конца августа, вероятно, не будет наплыва студентов, также не приедут и сезонные работники." Люди едут, если у них уже есть работа, либо перевели, либо возвращаются в свои квартиры. Переезжающих в Киев ищет квартиры для аренды или покупки, чтобы устроить жизнь в Киеве, нет. А их было очень много», – говорит риэлтор Юлия Курганова.

В результате подрыва Каховской ГЭС из Херсонской области эвакуируют тысячи человек. Из районов Херсонской области эвакуируют тысячи человек.

"В результате в соседних областях произошла очередная волна наплыва беженцев. Например, в Кривом Роге Днепропетровской области значительно увеличилось количество тех, кто ищет жилье", — рассказывает жительница Кривого Рога.

Отмечается, что большинство переселенцев – украинцы, сбежавшие из затопленных населенных пунктов без вещей и накоплений. Местные власти и волонтеры предлагают селиться в пункты временного размещения, организовали хостелы. А вот аренда квартиры для большинства переселенцев – недоступная роскошь.

Добавим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украине изменился рынок труда, поскольку многие специалисты уехали за границу, спасаясь от войны.

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