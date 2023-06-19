В Киеве нашли тела двух девушек-подростков: мужчине, который предоставлял им жилье, выдвинули подозрение

Мужчина предоставил свою квартиру для незаконного употребления особо опасного психотропного вещества.
В Киеве сообщили о подозрении 46-летнему мужчине за предоставление помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
По данным следствия, 16 июня подозреваемый по просьбе двух несовершеннолетних девушек, с которыми был знаком ранее, предоставил помещение своей квартиры по ул. Уманской для незаконного употребления особо опасного психотропного вещества – PVP.
"Около 21:00 несовершеннолетние, с добровольного разрешения и известная злоумышленника зашли в его квартиру, где с его разрешения употребили особо опасное психотропное вещество путем курения через самодельное устройство. После этого 15-летние девушки остались в указанной квартире до утра и в дальнейшем были обнаружены мертвыми", — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении и готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
По факту смерти несовершеннолетних начато уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства, в которых несовершеннолетние приобрели психотропное вещество для привлечения причастных к ответственности.
Добавим, досудебное расследование осуществляет Соломенское УП ГУ ЧП в г. Киеве.
Накануне, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении соратнику Пригожину и известному кремлевскому политтехнологу Александру Малькевичу, запустившему на временно оккупированной Херсонской области телерадиокомпанию "Таврия", которая сейчас работает во временно оккупированной части и Херсонской области.
Читайте также:
- Бойцы ССО показали, как уничтожают окупантов прямо в окопах
- Сотрудник "Укрзализныци" хотел сорвать контрнаступление — СБУ
- На Прикарпатье исчезла школьница: СМИ сообщили, что девочку нашли убитой