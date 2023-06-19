В Киеве нашли тела двух девушек-подростков: мужчине, который предоставлял им жилье, выдвинули подозрение

В Киеве сообщили о подозрении 46-летнему мужчине за предоставление помещения с целью незаконного употребления психотропных веществ.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.



По данным следствия, 16 июня подозреваемый по просьбе двух несовершеннолетних девушек, с которыми был знаком ранее, предоставил помещение своей квартиры по ул. Уманской для незаконного употребления особо опасного психотропного вещества – PVP.

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"Около 21:00 несовершеннолетние, с добровольного разрешения и известная злоумышленника зашли в его квартиру, где с его разрешения употребили особо опасное психотропное вещество путем курения через самодельное устройство. После этого 15-летние девушки остались в указанной квартире до утра и в дальнейшем были обнаружены мертвыми", — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что мужчине сообщено о подозрении и готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



По факту смерти несовершеннолетних начато уголовное производство. Устанавливаются обстоятельства, в которых несовершеннолетние приобрели психотропное вещество для привлечения причастных к ответственности.



Добавим, досудебное расследование осуществляет Соломенское УП ГУ ЧП в г. Киеве.

Накануне, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении соратнику Пригожину и известному кремлевскому политтехнологу Александру Малькевичу, запустившему на временно оккупированной Херсонской области телерадиокомпанию "Таврия", которая сейчас работает во временно оккупированной части и Херсонской области.

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