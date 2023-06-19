У Києві припинив роботу фунікулер: що сталося

Про відновлення роботи повідомлять згодом.
У понеділок, 19 червня, у Києві призупинили рух фунікулера. Сталося це через технічні причини.
Про це повідомили у пресслужбі "Київпастрансу".
"Увага! Тимчасово призупинено рух фунікулера з технічної причини. Перепрошуємо за незручності", - йдеться в повідомленні.
В КМДА також попередили, що фунікулер тимчасово припинив рух. Про відновлення роботи обіцяють повідомити додатково.
Як повідомлялося, у Києві закінчили перевіряти укриття. З них придатними до використання визнані 65%. Ще 21% можуть бути такими за умови належного облаштування.
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