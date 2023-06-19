У Києві знайшли тіла двох-дівчат підлітків: чоловіку, який надавав їм житло, висунули підозру

Чоловік надав свою квартиру для незаконного вживання особливо небезпечної психотропної речовини.

У Києві повідомили про підозру 46-річному чоловікові за надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.



За даними слідства, 16 червня підозрюваний на прохання двох неповнолітніх дівчат, з якими був знайомий раніше, надавши приміщення своєї квартири на вул. Уманській для незаконного вживання особливо небезпечної психотропної речовини – PVP.

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"Близько 21:00 рік. неповнолітні, з добровільного дозволу та відома злодійника зайшли до його квартири, де з його дозволу вжили особливо небезпечну психотропну речовину шляхом паління через саморобне пристрій. були виявлені мертвими", - розповіли у прокуратурі.

Зазначається, що чоловікові повідомлено про підозру та готується клопотання про обрання заходу у вигляді тримання під вартою.



За фактом смерті неповнолітніх розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини, за яких неповнолітні придбали психотропну речовину для притягнення причетних осіб до відповідальності.



Додамо, досудове розслідування здійснює Солом'янське УП ГУ НП у м. Києві.

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