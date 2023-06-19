"Ситуація кардинально змінилася": що відбувається на ринку оренди квартир у Києві

Через повномасштабну війну ситуація на ринку оренди квартир в Україні різко змінилася.

Про це пише OBOZREVATEL.

Наразі Київ не найдорожче для оренди житла місто. Внаслідок підриву Каховської ГЕС у невеликих населених пунктах поряд із Херсонською областю через велику кількість переселенців різко подорожчало житло.

Один з орендаторів зазначає, що попит на житло є, але зараз час орендаря.

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"Раніше я міг з першого перегляду квартиру здати, зараз у середньому в мене на це йде тиждень-два. Орендарі не хочуть знижувати ціни. Те, що ви бачите в оголошеннях, це швидше те, за якою ціною хочуть здавати. Насправді кожен готовий трохи поступитися, якщо сподобався квартирант", – розповідає OBOZREVATEL столичний рієлтор Максим.

Однокімнатну квартиру у столиці можна можна орендувати за 7-10 тис. Натомість з ремонтом і в центрі може коштувати дорожче, в елітних ЖК – 16-20 тис. грн.

Останніми тижнями вартість однокімнатної квартири за місяць знизилася на 6,27%.

"Оскільки ринок перебуває у тіні та угоди не реєструють, точної статистики немає. Ціни навпаки – зросли на 11% і становили близько 10 тис. грн за однокімнатну", - кажуть аналітики.

Найдешевше житло, яке розташоване далеко від станцій метро (близько 6 тис. грн за однокімнатну).

"Традиційна сезонність на київському ринку нерухомості цього року не відбудеться. До кінця серпня, ймовірно, не буде напливу студентів, також не приїдуть і сезонні працівники. "Люди їдуть, якщо в них вже є робота, або перевели, або повертаються до своїх квартир. Тих, хто переїжджає до Києва, шукає квартири для оренди чи купівлі, щоб влаштувати життя у Києві, немає. А їх було дуже багато", – каже рієлторка Юлія Курганова.

Внаслідок підриву Каховської ГЕС з Херсонської області евакуйовують тисячі людей. Із районів Херсонської області евакуюють тисячі людей.

"Внаслідок цього в сусідніх областях сталася чергова хвиля напливу біженців. Наприклад, у Кривому Розі Дніпропетровської області значно побільшало тих, хто шукає житло", - розповідає мешканка Кривогу Рогу.

Зазначається, що більшість переселенців – українці, які втекли із затоплених населених пунктів без речей та накопичень. Місцева влада та волонтери пропонують селитися в пункти тимчасового розміщення, організували хостели. А ось оренда квартири для більшості переселенців – недоступна розкіш.

Додамо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні змінився ринок праці, оскільки багато спеціалістів виїхали за кордон, рятуючись від війни.

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