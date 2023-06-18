"Услышал, как свистят ракеты и побежал в погреб": мальчик из Киевщины рассказал про момент ракетного удара

В пятницу, 16 июня, россияне в очередной раз атаковали Киевскую область ракетами. В тот день в небе над Украиной было уничтожено 14 вражеских целей – шесть крылатых ракет "Калибр" и столько же аэробалистических "Кинжалов", а еще два дрона-разведчика. В результате падения обломков был разрушен частный дом в Киевской области.

12-летний Роман Сушко из Киевщины, спасшийся от ракетного удара россиян, рассказал про момент атаки по дому, пишет "УП.Життя".

Дом семьи Романа находится в Вышгородском районе Киевской области. По словам Виктории Сушко, мамы мальчика, в тот день Рома остался дома сам. Около 11 часов началась воздушная тревога. Сын начал писать сообщение, что дома "громко" и ему страшно".

После того, как Рома услышал свист ракет, он побежал прятаться в погреб, что и спасло ему жизнь.

"Я был дома, услышал, как свистят ракеты, и я побежал в погреб. И потом услышал взрыв. Туда (в погреб — ред.) полетело все — стекло, шпаклевка. И потом неравнодушный человек меня вытащил", — рассказал Рома.

Взрывная волна разрушала дома: последствия ракетной атаки на Киевщине

Также, по словам мальчика, когда он вылезал из погреба, он наступил на гвоздь и проколол ногу.

Уже в 11:58 Рома отправил маме сообщение, что в их дом "попало": "Мама, у нас нет дома!", — написал он.

"Роман прислал фото, они были не четкими, поэтому подумала, что ничего серьезного не случилось. Казалось, что ребенок фантазирует. Потом сын уже звонил по телефону в истерике, спрашивал где я, говорил, что ему очень страшно. Когда приехала, то все увидела на собственные глаза", – рассказала женщина.

От дома остались только стены и уцелело немного мебели. Поврежден также сарай и гараж с автомобилем.

Это уже не первый прилет в дом Сушко за период полномасштабного вторжения. Виктория рассказывает, что в предыдущий раз обошлось без серьезных разрушений, вылетели только два окна, однако у ее сына были проблемы со здоровьем. По словам Виктории Сушко, психиатр, у которого проходили лечение, советовал сменить место жительства.

"Роман очень часто просил меня спускаться в погреб во время воздушных тревог. Постоянно его успокаивала, говорила, что все будет хорошо. Теперь понимаю, что его опасения не напрасны", — добавила женщина.

Напомним, в результате ракетного удара по Киевщине 16 июня пострадали семь человек, из них два ребенка. Разрушены три дома, повреждены 28 частных домов, магазин и автомобиль.

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