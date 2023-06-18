"Просто ужас, как в тюрьме": как выглядит укрытие в Киеве, где хотели купить барабаны и сковородки (фото, видео)

В укрытии не сделали ремонт и не сняли советские стенды с солдатами и видами гранат на русском языке.

Родители учеников школы №65 в Днепровском районе Киева показали, в каком состоянии находится укрытие, где прячутся во время воздушной тревоги их дети. Это именно тот район, управление образования которого хотело закупить сковородки и овощерезки на 2,7 млн грн, а также планировало приобрести барабаны почти на 1 млн грн.

Фото укрытия опубликовало издание LB.ua.

"В основном помещении укрытия ничего не изменилось, просто ужас, как в тюрьме — все сыпется, дверной проход в аварийном состоянии, помойка в конце комнаты, грязные стулья", — рассказала Екатерина, чей ребенок ходит в эту школу.

Мама еще одной школьницы Наталья отметила, что их укрытие состоит из двух комнат. Ремонт сделали только в маленькой, где прячутся первоклассники. К тому же в укрытии даже не было воды, сказала она.

"Одна меньшая, для первоклассников, отремонтированная еще в августе-сентябре 2022 года (шпаклеванные и окрашенные стены), мы тогда с родителями ходили смотрели, когда шли ремонты. Думали, что и эту большую комнату сделают – но нет, там частично отремонтирована только вентиляция, больше изменений не заметила. Даже старые советские стенды с солдатами и видами гранат на русском языке не сняли, это, пожалуй, детям для наглядности, от чего прячутся", — говорит Наталья.

Еще одна женщина, чей ребенок ходит в эту школу, отметила, что еще в августе в заброшенном состоянии была и первая комната. Там не было перила у лестницы, а парты и стулья сброшены на одну кучу. Тогда, говорит, обращались к директору этим вопросом. Родители в целом сетуют на состояние, в котором находится школа. В ней разбита входная лестница и фасад. По словам родителей, учителя молчат, потому что опасаются руководителя.

Укрытие в школе в Днепровском районе Киева/Фото: lb.ua

Укрытие в школе в Днепровском районе Киева/Фото: lb.ua

"У нее всегда ответ один: "это не моя компетенция, это решает/делает отдел образования". Хотя она же как директор ответствененная за учебное заведение", — говорит Наталья.

Проверка от района в укрытии была, рассказывает мама, акт о соответствии нормам – тоже.

"При этом комиссия приезжала, когда был полный подвал детей: зашли посмотрели и все. Детям вообще не проводят там уроки, они там все просто сидят, столов там нет, очень шумно, громко, дышать нечем, потому что вытяжку включают очень редко. Все, что делают дети в этом укрытии — сидят в телефонах. Но как это вообще? В других учатся, рисуют, читают, рассказывают что-нибудь. А тут даже зимой по 2-3 часа сидели, просто ужасно", — говорит Екатерина.

Укрытие в школе в Днепровском районе Киева/Фото: lb.ua

Она добавляет, что во время тревоги дети в укрытии находятся сами, учителя с ними не сидят.

Напомним, в Киеве чиновники одного из учебных заведений для укрытия закупили электрические овощерезки за 130 тысяч гривен, а также электрическую сковороду, которая стоит 720 тысяч гривен. Кроме того, для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог планировали закупить барабаны на 891 тысячу гривен.

Читайте также: