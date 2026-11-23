Взрыв

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Днем 23 ноября в Подольском районе Киева беспилотник попал в жилой дом.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Первоначально мэр сообщил о предварительном попадании БпЛА в жилой дом в Подольском районе.

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Через пять минут Виталий Кличко уточнил, что на Подоле беспилотник попал в кровлю шестиэтажного жилого дома.

«Экстренные службы направляются на место», — добавил Кличко.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в столице временно перекрыли движение транспорта по улице Архитектора Городецкого — на участке от Крещатика до улицы Заньковецкой. Водителей просят учесть это при планировании маршрута.

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Напомним, в Киеве в результате падения обломков зафиксировано возгорание автомобилей сразу в трех районах — в центре города и на территории объекта критической инфраструктуры. На места следуют экстренные службы.

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Также в Киеве утром 23 ноября прогремели взрывы во время объявленной тревоги желтого уровня из-за угрозы атаки российскими дронами.

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