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Россия атаковала Киев посреди дня: беспилотник попал в многоэтажку — что известно
Российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в Киеве.
Днем 23 ноября в Подольском районе Киева беспилотник попал в жилой дом.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Атака РФ на Киев 23 ноября — что известно
Первоначально мэр сообщил о предварительном попадании БпЛА в жилой дом в Подольском районе.
Через пять минут Виталий Кличко уточнил, что на Подоле беспилотник попал в кровлю шестиэтажного жилого дома.
«Экстренные службы направляются на место», — добавил Кличко.
Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в столице временно перекрыли движение транспорта по улице Архитектора Городецкого — на участке от Крещатика до улицы Заньковецкой. Водителей просят учесть это при планировании маршрута.
Россия атакует Киев — последние новости
Напомним, в Киеве в результате падения обломков зафиксировано возгорание автомобилей сразу в трех районах — в центре города и на территории объекта критической инфраструктуры. На места следуют экстренные службы.
Также в Киеве утром 23 ноября прогремели взрывы во время объявленной тревоги желтого уровня из-за угрозы атаки российскими дронами.