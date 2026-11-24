- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве 24 ноября ухудшится погода: синоптики рассказали, чего следует ожидать жителям столицы и области
Жителей Киева и области ждет пасмурная погода со снегом, мокрым снегом, порывистым ветром и гололедом на дорогах.
Во вторник, 24 ноября, в Киеве и области ожидается облачная погода.
Синоптик Наталья Диденко предупреждает: 24 ноября в Киеве ожидается снег, мокрый снег и порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха в течение суток будет около нуля. На дорогах будет гололед.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, 24 ноября в Киевской области будет облачно, местами будет идти небольшой снег. На дорогах будет гололед, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области днём будет колебаться от -3 до +2. В Киеве столбики термометров будут показывать от 0 до +2 градусов тепла.
На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру стихнет. Днем ожидается мелкий дождь со снегом, который будет идти до самого вечера, постепенно усиливаясь. Температура воздуха в течение дня составит около 0 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 24 ноября.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.