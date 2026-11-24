Фотография приведена в качестве иллюстрации / © unsplash.com

Реклама

Во вторник, 24 ноября, в Киеве и области ожидается облачная погода.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает: 24 ноября в Киеве ожидается снег, мокрый снег и порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха в течение суток будет около нуля. На дорогах будет гололед.

Реклама

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 24 ноября в Киевской области будет облачно, местами будет идти небольшой снег. На дорогах будет гололед, ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха по области днём будет колебаться от -3 до +2. В Киеве столбики термометров будут показывать от 0 до +2 градусов тепла.

Реклама

На метеопортале Sinoptik сообщают, что в Киеве в течение всего дня будет пасмурно. Ночной мелкий снег к утру стихнет. Днем ожидается мелкий дождь со снегом, который будет идти до самого вечера, постепенно усиливаясь. Температура воздуха в течение дня составит около 0 градусов.

Погода в Киеве 24 ноября / Источник: Sinoptik / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 24 ноября.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров