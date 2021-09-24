В Киеве ограничат вход на трех станциях метро

В Киеве ограничат вход на трех станциях метро

Механизм применяется во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

В Киеве в субботу, 25 сентября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Верес" (Ровно), возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

Так, перед началом игры, которая стартует в 17:00, возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход.

А после завершения игры возможном ограничении (закрытие) на вход таких станций:

"Дворец спорта",

"Олимпийская",

"Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

"Киевский метрополитен" просит прощения за возможные неудобства.

Напомним, в Киеве на станции метро "Арсенальная" образовалась огромная очередь, между пассажирами произошли стычки.

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