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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве частично ограничат движение в одном из районов: названо место и время

Киевлян предупредили об ограничении движения транспорта по участку в Печерском районе.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Ограничение движения транспорта

Ограничение движения транспорта

В Киеве в среду, 11 июня, временно ограничат движение транспорта на заезде к транспортной развязке Набережного шоссе с моста Метро в Печерском районе.

Об этом сообщили в УК "Киевавтодор".

Ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00. В настоящее время дорожники будут выполнять ремонт колесоотбойной ленты на указанном участке.

На период проведения работ движение транспорта будет организовано одной полосой.

В «Киевавтодоре» просят водителей учитывать временные изменения при планировании поездок и извиняются за неудобства.

Ранее говорилось, что в Киеве планируют построить новый пешеходный парковый мост в Оболонском районе , в парке на улице Приречной. Его реализуют в рамках партнерства между Киевом и Вильнюсом как символ дружбы и поддержки Украины со стороны Литвы. Проект моста вдохновлен мостом короля Миндаугаса в Вильнюсе. Он станет частью обновления юго-западной части парка и пройдет через существующую заводь. Городские власти отмечают, что перед проектированием проводились общественные консультации с жителями. Также подчеркивается, что новое пространство должно быть не только инфраструктурным объектом, но и местом отдыха и психологического восстановления киевлян во время войны.

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Дата публикации
Количество просмотров
51
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