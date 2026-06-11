В Киеве частично ограничат движение в одном из районов: названо место и время

Ограничение движения транспорта

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В Киеве в среду, 11 июня, временно ограничат движение транспорта на заезде к транспортной развязке Набережного шоссе с моста Метро в Печерском районе.

Об этом сообщили в УК "Киевавтодор".

Ограничения будут действовать с 10:00 до 17:00. В настоящее время дорожники будут выполнять ремонт колесоотбойной ленты на указанном участке.

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На период проведения работ движение транспорта будет организовано одной полосой.

В «Киевавтодоре» просят водителей учитывать временные изменения при планировании поездок и извиняются за неудобства.

Ранее говорилось, что в Киеве планируют построить новый пешеходный парковый мост в Оболонском районе , в парке на улице Приречной. Его реализуют в рамках партнерства между Киевом и Вильнюсом как символ дружбы и поддержки Украины со стороны Литвы. Проект моста вдохновлен мостом короля Миндаугаса в Вильнюсе. Он станет частью обновления юго-западной части парка и пройдет через существующую заводь. Городские власти отмечают, что перед проектированием проводились общественные консультации с жителями. Также подчеркивается, что новое пространство должно быть не только инфраструктурным объектом, но и местом отдыха и психологического восстановления киевлян во время войны.

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