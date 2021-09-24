В Киеве зафиксировано почти полтысячи больных коронавирусом, семь умерших: статистика на 24 сентября

Всего в столице подтверждено 232 049 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 24 сентября в Киеве зафиксировано 465 новых случаев коронавируса за сутки. Это на два случая меньше, чем 23 сентября (467 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 232 049 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 219 751 человек (115 за сутки)
- умерли 5 359 человек (семь за сутки)
В Киевской области зафиксировано 132 649 случаев COVID-19 (409 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 126 834 человека (102 за сутки)
- умерли 2 849 человек (четверо за сутки)
Напомним, в Киеве три вуза уже перешли на дистанционное обучение.