В Киеве зафиксировано почти полтысячи больных коронавирусом, семь умерших: статистика на 24 сентября

В Киеве зафиксировано почти полтысячи больных коронавирусом, семь умерших: статистика на 24 сентября

Всего в столице подтверждено 232 049 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 24 сентября в Киеве зафиксировано 465 новых случаев коронавируса за сутки. Это на два случая меньше, чем 23 сентября (467 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 232 049 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 219 751 человек ( 115 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 359 человек (семь за сутки)

В Киевской области зафиксировано 132 649 случаев COVID-19 (409 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 126 834 человека ( 102 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 849 человек (четверо за сутки)

Напомним, в Киеве три вуза уже перешли на дистанционное обучение.

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