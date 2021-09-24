У Києві обмежать вхід на трьох станціях метро

Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
У Києві у суботу, 25 вересня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Верес" (Рівне), можливі деякі зміни в роботі столичного метро.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".
Так, перед початком гри, яка стартує о 17:00, можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.
А після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід таких станцій:
- "Палац спорту",
- "Олімпійська",
- "Площа Льва Толстого".
Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
"Київський метрополітен" перепрошує за можливі незручності.
Нагадаємо, У Києві на станції метро "Арсенальна" утворилася величезна черга, між пасажирами сталися сутички.