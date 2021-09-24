У Києві обмежать вхід на трьох станціях метро

У Києві обмежать вхід на трьох станціях метро

Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

У Києві у суботу, 25 вересня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Верес" (Рівне), можливі деякі зміни в роботі столичного метро.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Так, перед початком гри, яка стартує о 17:00, можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід.

А після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід таких станцій:

"Палац спорту",

"Олімпійська",

"Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

"Київський метрополітен" перепрошує за можливі незручності.

Нагадаємо, У Києві на станції метро "Арсенальна" утворилася величезна черга, між пасажирами сталися сутички.

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